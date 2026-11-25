ABD basınından dikkat çeken iddia! Trump yönetimi İran'da suikast planlıyor

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken Amerikan basınında Trump yönetiminin savaşı sonlandırmaya yönelik yeni bir plan üzerinde durduğu iddia edildi. İddiaya göre Trump yönetimi, İran'ın üst düzey isimlerine yönelik suikastlar düzenlemeyi ve planın başarılı olması halinde savaşı sonlandırmayı hedefliyor. Peki, ABD basınında gündeme gelen suikast iddiasının ayrıntıları neler? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washington'dan aktardı.