Cemil Tugay'dan A Haber'e özel açıklamalar! İzmir'de yeni dönemde neler değişecek?

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Suya yapılan yüzde 70'lik indirimin vatandaşları rahatlatacağını belirten Tugay, İzmir'in sorunlarını hızla çözeceklerini ve yarım kalan projeleri tamamlayacaklarını ifade etti. İzmir Körfezi'nde tarihi bir temizlik çalışması yapacaklarını söyleyen Tugay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'i çok sevdiğini de dile getirdi. Tugay, İzmir'de yeni dönemde hayata geçirilecek projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.