Çöken binada hangi ihmaller vardı?

Giriş: 29.10.2025 16:50
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazında 5 kişilik aileden 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ kurtarıldı. Anne ve babayı kurtarma çalışmaları sürerken, İnşaat Yüksek Mühendisi Ahmet Kurtbeyoğlu A Haber’de yaptığı değerlendirmede, binanın çökme nedenine ilişkin ilk bulguları paylaştı.
