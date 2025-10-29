29 Ekim 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Çöken binada hangi ihmaller vardı?
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazında 5 kişilik aileden 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ kurtarıldı. Anne ve babayı kurtarma çalışmaları sürerken, İnşaat Yüksek Mühendisi Ahmet Kurtbeyoğlu A Haber’de yaptığı değerlendirmede, binanın çökme nedenine ilişkin ilk bulguları paylaştı.