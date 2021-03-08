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Çocuğunun gözü önünde dövdü! Samsun'da darp edilen kadının durumu nasıl?
A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan'ın aktardığı bilgiler şu şekilde:
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken hayati tehlikesinin de olmadığı ifade edildi. Birkaç gün içerisinde gözetimi bittikten sonra taburcu edileceği aktarıldı.
5 yaşındaki kızının önünde eski eşini canavarca döven o cani ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk ifadelerinde ise şaşırtıcı detaylar vardı. Kızını görmek için o gün aldığını akşama doğru kızını bırakmadan önce alkol aldığını daha sonra da kızını eski eşine teslim ettiği sırada, o halini eski eşinin gördüğünü 'böyle devam edersen çocuğu sana bir daha göstermeyeceğim' dediğini ardından da kendisini kaybettiğini söyledi. Hatta savcılık da kendisine o anların görüntüsünü izletti. 'Çocuğumun gözleri önünde bunu ben mi yaptım, pişmanım' ifadelerini kullandı. Ancak bu ifadeler onun cezaevine gitmesine engel olmadı.
Mağdur kadın ise dün konuştu. O da daha önce de eski eşten şiddet gördüğünü o yüzden boşandığını ve cezaevinden asla çıkmamasını gönlünden geçirdiği bilgisini paylaştı.