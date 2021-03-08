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Çocuğunun gözü önünde dövdü! Samsun'da darp edilen kadının durumu nasıl?

A Haber
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Giriş: 08.03.2021 09:18
Güncelleme:08.03.2021 09:25
Samsun'da eski eşini sokak ortasında öldüresiye döven zanlı tutuklandı. Anne ve çocuk, Samsun Başsavcılık kararıyla korumaya alındı. Yaralı kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor. Peki sağlık durumu nasıl? Detayları A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan'ın aktardığı bilgiler şu şekilde:

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken hayati tehlikesinin de olmadığı ifade edildi. Birkaç gün içerisinde gözetimi bittikten sonra taburcu edileceği aktarıldı.

5 yaşındaki kızının önünde eski eşini canavarca döven o cani ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk ifadelerinde ise şaşırtıcı detaylar vardı. Kızını görmek için o gün aldığını akşama doğru kızını bırakmadan önce alkol aldığını daha sonra da kızını eski eşine teslim ettiği sırada, o halini eski eşinin gördüğünü 'böyle devam edersen çocuğu sana bir daha göstermeyeceğim' dediğini ardından da kendisini kaybettiğini söyledi. Hatta savcılık da kendisine o anların görüntüsünü izletti. 'Çocuğumun gözleri önünde bunu ben mi yaptım, pişmanım' ifadelerini kullandı. Ancak bu ifadeler onun cezaevine gitmesine engel olmadı.

Mağdur kadın ise dün konuştu. O da daha önce de eski eşten şiddet gördüğünü o yüzden boşandığını ve cezaevinden asla çıkmamasını gönlünden geçirdiği bilgisini paylaştı.

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