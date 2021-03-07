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Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran: Onun sesi olacağız

A Haber
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Giriş: 07.03.2021 13:29
Güncelleme:07.03.2021 13:51
Kadına karşı şiddetin kan donduran örneklerinden biri Samsun'da yaşandı. İbrahim Zarap eski eşini küçük kız çocuğunun gözleri önünde, önce yumrukladı, yere düşünce de kafasını defalarca betona vurup, tekmeledi. Sosyal medyada infiale yol açan insanlık dışı olay Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Eski eş tutuklanarak cezaevine konuldu.Hastanede tedavisi devam eden şiddet mağduru kadının sağlık durumunu ve başlatılan soruşturmayla ilgili gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Samsun Baro Başkanı Avukat Pınar Gürsel Yıldıran, "Samsun barosu 1.500 avukatımızla onun sesi olacağız." dedi. Yıldıran, "Bir cana kast edildiği öldürme teşebbüsünün olduğu çok açık. Yüzünde çok yoğun bir ödem var beyninde ödem var gözleri aşırı derecede şiş" ifadelerini kullandı.

Kadına karşı şiddetin kan donduran örneklerinden biri Samsun'da yaşandı. İbrahim Zarap eski eşini küçük kız çocuğunun gözleri önünde, önce yumrukladı, yere düşünce de kafasını defalarca betona vurup, tekmeledi. Sosyal medyada infiale yol açan insanlık dışı olay Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Eski eş tutuklanarak cezaevine konuldu.Hastanede tedavisi devam eden şiddet mağduru kadının sağlık durumunu ve başlatılan soruşturmayla ilgili gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Samsun Baro Başkanı Avukat Pınar Gürsel Yıldıran konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

ONUN SESİ OLACAĞIZ

Çok üzgünüz. Yıl 2021 ve bir kadın yerde tekmeleniyor. Ve 5 yaşındaki bir çocuk buna tanık oluyor. Hukukçuyum 20 yıldır avukatım, Samsun barosunu temsil ediyorum ama bunun öncesinde de bir anneyim. Televizyondaki şiddet olaylarını izleyen çocuğum için endişelenirken 5 yaşındaki bir çocuğun annesinin yerde bayılana kadar dövülmesine tanık olması sebebiyle çok üzgünüz. Mağdur kardeşimi ziyaret ettik yalnız kendisini ifade edebilecek durumda değildi. Biz bundan sonra Samsun barosu 1.500 avukatımızla onun sesi olacağız.

BUNDAN SONRA NELER OLACAK?

Adam öldürmeye teşebbüs maddesiyle tutuklandı. Bir cana kast edildiği öldürme teşebbüsünün olduğu çok açık. Yüzünde çok yoğun bir ödem var beyninde ödem var gözleri aşırı derecede şiş. Bu basit bir yaralama olarak da geçiştirilemezdi.

Deliller toplanana kadar tutuklu kalmasını talep ettik.

ŞAHSİ İLİŞKİ KISITLANABİLİR

Boşanmışlar ve bu olay maalesef çocuk teslimi sırasında gerçekleşmiş. Velayeti almayan eş ve burada olayımızda baba şahsi ilişki tesis edilmesi gerekiyor. Bu çocuğun gelişimi için de babayla iletişiminin olması muhakkak gerekiyor ancak böyle durumlarda şahsi ilişki kısıtlanabilir. O an mahkeme kararında yazılı olan teslim saati olsa da buna uygun gelmediğini anlıyoruz.

Çocuğunun gözü önünde defalarca tekmeledi ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE DEFALARCA TEKMELEDİ

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