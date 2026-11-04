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Türkiye'nin dev ulaşım projelerine uluslararası ödül
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin dev ulaşım projelerine uluslararası ödül

Türkiye'nin son 24 yılda ulaşım ve altyapı alanında hayata geçirdiği dev projeler uluslararası alanda takdir toplamaya devam ediyor. Aydın-Denizli Otoyolu ile Yusufeli Viyadüğü, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından verilen Küresel Yol Başarı Ödülleri'ne layık görüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım altyapısındaki projelerinin uluslararası alanda takdir gördüğünü belirterek 2019'dan bu yana Türkiye'ye federasyon tarafından 9 ödül verildiğini açıkladı.

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