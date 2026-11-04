-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
ABD ara seçimlerinde sandığa yansıyan sonucun nedeni İran politikası ve benzin fiyatları mı?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ABD ara seçimlerinde sandığa yansıyan sonucun nedeni İran politikası ve benzin fiyatları mı?

ABD'de Kongre ara seçimlerinin sonuçları, Trump yönetiminin siyasi geleceği ve dış politika hamleleri açısından önemli mesajlar verdi. A Haber canlı yayınına katılan A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ve Gazeteci Güngör Yavuzaslan, Cumhuriyetçilerin yaşadığı oy kaybının nedenlerini ve seçim sonuçlarının olası yansımalarını değerlendirdi. İran savaşı nedeniyle yükselen benzin fiyatlarının Amerikan seçmeninin tercihlerinde etkili olduğunu belirten konuklar, Demokratların Kongre'de güç kazanmasının Trump yönetiminin hareket alanını daraltabileceğine dikkat çekti.

ABD'de seçim sonrası piyasaların gözü Trump'ın atacağı adımlarda
Sonraki Video
ABD'de seçim sonrası piyasaların gözü Trump'ın atacağı adımlarda
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar