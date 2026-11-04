ABD ara seçimlerinin Türkiye'ye etkisi ne olacak? CAATSA yaptırımları ve F-35 süreci gündemde

ABD'de Kongre ara seçimlerinin ardından gözler Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğine çevrildi. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, seçim sonuçlarının CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 sürecine olası etkilerini ele aldı. Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini de değerlendiren Doğaner, Trump'ın Kongre'de güç kaybetmesinin dış politika kararlarına nasıl yansıyabileceğine dikkat çekti.