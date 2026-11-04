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Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama! 2027 Ocak zammı için ilave iyileştirme hazırlığı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama! 2027 Ocak zammı için ilave iyileştirme hazırlığı

Meclis'te 2027 yılı bütçe maratonu sürerken milyonlarca emekli ve çalışanın merakla beklediği başlıklara ilişkin önemli açıklamalar geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda emekli aylıklarına yönelik ilave iyileştirme çalışması yürüttüklerini açıkladı. Ocak 2027'den itibaren geçerli olması hedeflenen düzenlemeye ilişkin konuşan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin de aralık ayında başlayacağını duyurdu. Bakan Işıkhan, gençlere yönelik istihdam destekleri ve yeni istihdam hedeflerini de paylaştı.

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