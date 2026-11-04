Tahran'dan ABD'ye çok sert misilleme tehdidi: "Coğrafi sınır tanımayız!"

ABD'de gerçekleşen seçimlerin yankıları Tahran'da sıcaklığını korurken, İran yönetiminden ve Devrim Muhafızları'ndan Washington'a art arda sert mesajlar geldi. İran dini lideri Mücteba Hamaney'in füzelerle ABD ve Kızıldeniz'i işaret eden "coğrafi sınır tanımaksızın" paylaşımı tansiyonu zirveye tırmandırırken, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Amerikan halkının sandıkta savaşa "hayır" dediğini vurgulayarak, olası bir saldırıda ABD yönetiminin pişman edileceğini açıkladı.