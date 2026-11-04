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Trump seçim yenilgisi sonrası konuştu! "Oy pusulasında olsaydım büyük farkla kazanırdık"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trump seçim yenilgisi sonrası konuştu! "Oy pusulasında olsaydım büyük farkla kazanırdık"

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçim sonuçlarına ilişkin New York Times'a yaptığı açıklamada, oy pusulasında kendisinin bulunması halinde Cumhuriyetçilerin büyük farkla kazanacağını savundu. Seçimlerde beklediğinden daha düşük bir performans sergilendiğini belirten Trump, sonuçlarda İran'la ilgili gelişmelerin ve artan benzin fiyatlarının etkili olduğunu öne sürdü. Demokratların seçimlerde iyi bir sonuç aldığını ifade eden Trump, göç politikası dahil birçok konuda birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Kongre'den gelecek bazı düzenlemeleri veto edebileceğini vurgulayan Trump, kabine değişikliği düşünmediğini de açıkladı.

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