Samsun’da dehşete düşüren görüntü! Çocuğunun gözü önünde defalarca tekmeledi | O cani tutuklandı

"DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ"



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır" dedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA: HAYATİ SORUNU YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da eski eşi tarafından darbedilen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Bir kadının sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi tüm Türkiye'yi üzdü. Samsun'daki olayda 112 Acil ekibimiz 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesinde olan hastanın hayati sorunu yok."

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altında tutulan E.M'yi ziyaret etti.

Hastane Başhekimi Ahmet Şen'den bilgi alan Dağlı ve Kılıç, E.M'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Dağlı, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, konunun takipçisi olduklarını vurguladı.

E.M'nin özel hastanede ilk tedavisinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesine getirildiğini ifade eden Dağlı, "Sağlık durumu iyi. Hayati tehlikesinin olmadığını özellikle başhekimimiz ve doktorlar ifade ettiler. Ancak mağdureyi müşahede amaçlı tutmak zorundayız. " dedi.

Dağlı, hayati tehlikenin olmayışının teselli verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kadına şiddete inşallah bundan sonra bu tür vahim olaylara rastlamayız diyoruz. Geçmiş olsun diliyorum. Böyle acı bir olay yaşadık. Şahıs yakalandı. Şu an gözaltında. Adli işlemleri müteakip adli makamlar gereğini yerine getireceklerdir. Olayı vuku bulduğu andan beri Kaymakamımız, ben, Başsavcım tabi ki tıbbi ekipte olayın üzerindeyiz. Takip ediyoruz. Mağdureyi biraz önce gördük. Şu anda konuşamıyor. Hekimlerimizin söylediği yarın gözünü açacak ve daha iyi olacak. "

Hastane Başhekimi Ahmet Şen de hastanın müşahede altına alındığını belirterek, "Kendisi travmaya maruz kalmış. Kafa travması var. Kafada ödemleri var. Beyinde ve boyunda cerrahilik bir bulgumuz yok. Yüz kemikleriyle ilgili bazı patolojik görüntüler var. Batın içinde herhangi bir organ hasarımız yok. Hastamızda şu an için bir hayati tehlikesi olduğunu söylemeyiz. Bilinci açık. Birkaç gün takip edeceğiz." dedi.

Şen, şiddete tanıklık eden 5 yaşındaki küçük çocuğun aile yakınlarının yanında uyuduğunu ifade ederek, "Onunla ilgili bir şey düşünmüyoruz. Ama ruhsal travma tarafı bundan sonra üzerinde daha çok durulması gereken taraf olacak diye düşünüyorum. Ama travmatik lezyon yok şu anda." diye konuştu.

ŞİDDET MAĞDURU KADININ BABASI KONUŞTU

E.M'nin babası İsmail M. ise gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının sağlık durumunun iyi olmasıyla teselli bulduklarını söyledi. Kızının eski eşinden 2,5 yıl önce ayrıldığını ifade eden İsmail M, "Bize karanlık ne olduğunu bilmiyoruz. Devamlı yapıyor bunu. Devletin bunları salmaması lazım. En ağır cezanın verilmesini istiyoruz. Orada çocuğunun yanında bu hareketi yapıyorsun..." diye konuştu.