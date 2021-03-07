Samsun’da dehşete düşüren görüntü! Çocuğunun gözü önünde defalarca tekmeledi | O cani tutuklandı
Samsun'da sokak ortasında bir kadının çocuğunun yanında eşi tarafından öldüresiye dövülmesi ve kadınının kafasına defalarca tekme atması kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edilirken ilk ifadesi ortaya çıktı. Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'ye sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Z. tutuklandı.
SAMSUN'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Z. (27), adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'ye sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Z. tutuklandı.
Saldırgan, polisteki ifadesinde "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Z., dün kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Z., 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye bilinmeyen nedenle tekme- tokat saldırdı. İbrahim Z.'nin yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise çevredeki evlerden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.
Görüntülerde; çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan eşine art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü.
"ÇOCUĞA DESTEK VERİLECEK"
Samsun Valisi Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada, "Çocuğa da psikolojik destek verilecek" dedi.
VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ, POLİS GÖZALTINA ALDI
Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Z.'yi gözaltına alırken, E.M. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Küçük kız korumaya alınırken, olayla ilgili Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince de soruşturma başlatıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Z. emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Z.'nin polise verdiği ifadesinde, "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' dibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.
SANDIKÇI: ANNENİN DURUMU ÇOK ŞÜKÜR İYİ
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Anne'nin durumu çok şükür iyi. Yavrumuz da uzmanlar elinde gözlem altında. Bu cani için Bakanımız devrede. Olayın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.
GÜL: BAŞSAVCILIK TALİMATIYLA FAİL YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de; "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.
E.M isimli kadın olaydan sonra özel bir hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"BU VAHŞETİN HESABI EN AĞIR ŞEKİLDE SORULACAKTIR"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Samsun'da yaşanan kan donduran vahşet hepimizi derin bir öfkeye sevketti. Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız" açıklamasında bulundu.
"DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır" dedi.
SAĞLIK BAKANI KOCA: HAYATİ SORUNU YOK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da eski eşi tarafından darbedilen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Bir kadının sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi tüm Türkiye'yi üzdü. Samsun'daki olayda 112 Acil ekibimiz 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesinde olan hastanın hayati sorunu yok."SAMSUN VALİSİ ZÜLKİF DAĞLI'DAN ZİYARET
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altında tutulan E.M'yi ziyaret etti.
Hastane Başhekimi Ahmet Şen'den bilgi alan Dağlı ve Kılıç, E.M'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Vali Dağlı, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, konunun takipçisi olduklarını vurguladı.
E.M'nin özel hastanede ilk tedavisinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesine getirildiğini ifade eden Dağlı, "Sağlık durumu iyi. Hayati tehlikesinin olmadığını özellikle başhekimimiz ve doktorlar ifade ettiler. Ancak mağdureyi müşahede amaçlı tutmak zorundayız. " dedi.
Dağlı, hayati tehlikenin olmayışının teselli verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Kadına şiddete inşallah bundan sonra bu tür vahim olaylara rastlamayız diyoruz. Geçmiş olsun diliyorum. Böyle acı bir olay yaşadık. Şahıs yakalandı. Şu an gözaltında. Adli işlemleri müteakip adli makamlar gereğini yerine getireceklerdir. Olayı vuku bulduğu andan beri Kaymakamımız, ben, Başsavcım tabi ki tıbbi ekipte olayın üzerindeyiz. Takip ediyoruz. Mağdureyi biraz önce gördük. Şu anda konuşamıyor. Hekimlerimizin söylediği yarın gözünü açacak ve daha iyi olacak. "
Hastane Başhekimi Ahmet Şen de hastanın müşahede altına alındığını belirterek, "Kendisi travmaya maruz kalmış. Kafa travması var. Kafada ödemleri var. Beyinde ve boyunda cerrahilik bir bulgumuz yok. Yüz kemikleriyle ilgili bazı patolojik görüntüler var. Batın içinde herhangi bir organ hasarımız yok. Hastamızda şu an için bir hayati tehlikesi olduğunu söylemeyiz. Bilinci açık. Birkaç gün takip edeceğiz." dedi.
Şen, şiddete tanıklık eden 5 yaşındaki küçük çocuğun aile yakınlarının yanında uyuduğunu ifade ederek, "Onunla ilgili bir şey düşünmüyoruz. Ama ruhsal travma tarafı bundan sonra üzerinde daha çok durulması gereken taraf olacak diye düşünüyorum. Ama travmatik lezyon yok şu anda." diye konuştu.
ŞİDDET MAĞDURU KADININ BABASI KONUŞTU
E.M'nin babası İsmail M. ise gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının sağlık durumunun iyi olmasıyla teselli bulduklarını söyledi. Kızının eski eşinden 2,5 yıl önce ayrıldığını ifade eden İsmail M, "Bize karanlık ne olduğunu bilmiyoruz. Devamlı yapıyor bunu. Devletin bunları salmaması lazım. En ağır cezanın verilmesini istiyoruz. Orada çocuğunun yanında bu hareketi yapıyorsun..." diye konuştu.