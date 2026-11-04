ABD seçimlerinin ardından İran'dan Trump'a sert mesaj! Kalibaf: "Amerikalılar savaşa hayır dedi"

ABD'deki ara seçimlerin ardından İran'dan Washington'a sert mesaj geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, seçim sonuçlarını değerlendirerek Amerikan halkının savaşa karşı çıktığını savundu ve ABD yönetimini uyardı. Trump'ın seçim sonrası İran'a yönelik daha sert askeri adımlar atabileceği tartışılırken, Tahran'da 4 Kasım 1979'da yaşanan ABD Büyükelçiliği rehine krizinin 47'nci yıl dönümü dolayısıyla gösteriler düzenlenmesi bekleniyor. İran-ABD hattındaki son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.