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CIA Başkanı William Burns’ten Yunanistan’da gizli ziyaret! Meriç ve Dedeağaç ziyaretlerinden Yunan makamlarının haberi yoktu

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Giriş: 08.06.2023 11:41
Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in Başkanı William Burns Yunanistan'a gitti. Türkiye ve Yunanistan'daki seçim süreçlerinin ardından Meriç ve Dedeağaç'a gizli bir ziyaret düzenlediği ortaya çıktı.
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