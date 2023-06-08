CIA Başkanı William Burns’ten Yunanistan’da gizli ziyaret! Meriç ve Dedeağaç ziyaretlerinden Yunan makamlarının haberi yoktu

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in Başkanı William Burns Yunanistan'a gitti. Türkiye ve Yunanistan'daki seçim süreçlerinin ardından Meriç ve Dedeağaç'a gizli bir ziyaret düzenlediği ortaya çıktı.

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