30 Mart 2024, Cumartesi
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CHP'nin anket manipülasyonu!
Türkiye 31 Mart için geri sayıma başlamışken her seçim öncesi olduğu gibi muhalif medyada çeşitli anket sonuçları yayınlanmaya başladı. CHP fondaşı Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın yerel seçimler öncesi ortaya çıkardığı manipülatif anket sonuçlarına Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan ders niteliğinde bir ayar geldi. Kurum CHP’nin kirli algı siyasetine yönelik, “Piyasada yalan yanlış anketler var. İstanbul’da kaybedeceklerini bildikleri için algıyı yönetiyorlar. Onlar hangi manipülasyonu yaparsa yapsın biz kazanacağız” ifadelerini kullandı. Peki, Bardakçı 2018 genel seçimlerinde nasıl bir algıya soyunmuştu işte o video....