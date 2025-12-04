04 Aralık 2025, Perşembe
CHP'nin A takımı MYK'da kimler olacak?
Giriş: 04.12.2025 13:27
Son kurultayda CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, “seçim kabinesi” olarak nitelendirdiği 80 kişilik Parti Meclisi listesini firesiz geçirdi. Sırada MYK var… Cumartesi günü belirlenecek MYK’da üye sayısının azaltılması bekleniyor. Ayrıntıları İlter Yeşiltaş aktardı.