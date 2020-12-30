CHP'li vekiller 2020'de kötü sınav verdi! Kemal Kılıçdaroğlu da skandallara sahip çıktı

Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri geride bırakmaya hazırlandığımız 2020'de sık sık tepki çeken açıklamaları ile gündeme geldi. O milletvekilleri arasında Türk ordusunu hedef alan da vardı, partisindeki taciz ve tecavüz iddiaları ile ilgili akıllara durgunluk veren açıklamalar yapan da. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu skandallara sahip çıktı. İşte CHP'nin tartışma yaratacak sözlere imza atan milletvekillerinden bazıları ve yaptıkları açıklamalar...

Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri geride bırakmaya hazırlandığımız 2020'de sık sık tepki çeken açıklamaları ile gündeme geldi.

O milletvekilleri arasında Türk ordusunu hedef alan da vardı...





Partisindeki taciz ve tecavüz iddiaları ile ilgili akıllara durgunluk veren açıklamalar yapan da. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu skandallara sahip çıktı. İşte CHP'nin tartışma yaratacak sözlere imza atan milletvekillerinden bazıları ve yaptıkları açıklamalar...