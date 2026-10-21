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HAVELSAN'ın BAHA'sı Trabzon'da çocuklarla buluştu! 'Mühendis Çocuk Yollarda' projesi
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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HAVELSAN'ın BAHA'sı Trabzon'da çocuklarla buluştu! 'Mühendis Çocuk Yollarda' projesi

HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız hava aracı BAHA, Trabzon'da köy çocuklarıyla buluştu. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.

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