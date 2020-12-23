"KEMAL BEY RESMEN SAÇMALADI."

Kırıkkanat ayrıca "Organ ve uyuşturucu kaçakçılığının yasalı olur mu ki vergisi olsun. Bu ülkede Manukyan yıllarca YASAL ticari faaliyet olarak genelev işletti, vergi rekortmeni oldu. Kim ne dedi? Kemal bey resmen saçmaladı. Tevil etmeye çalıştıkça da batıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, saçmaladı" dedi.