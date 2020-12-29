CHP Selahattin Demirtaş'la hasret giderdi! Cezaevinde ziyaret ettiler

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı 'serbest bırakılsın' kararı sonrası, Cumhuriyet Halk Partisi, Demirtaş'ın tahliye edilmesi için peş peşe çağrıda bulunmuştu.

CHP'Lİ VEKİLLER HAKVERDİ VE KILIÇ GİTTİ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Bu gelişmelerin ardından CHP heyeti, Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Demirtaş'ı ziyarete giden isimler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç bulunuyor.