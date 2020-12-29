29 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP Selahattin Demirtaş'la hasret giderdi! Cezaevinde ziyaret ettiler

CHP Selahattin Demirtaş'la hasret giderdi! Cezaevinde ziyaret ettiler

Son dakika: Teröre destek soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan , 'li isimler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Türkiye 'nun CHP’li üyeleri Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
ABONE OL
CHP Selahattin Demirtaş'la hasret giderdi! Cezaevinde ziyaret ettiler

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı 'serbest bırakılsın' kararı sonrası, Cumhuriyet Halk Partisi, Demirtaş'ın tahliye edilmesi için peş peşe çağrıda bulunmuştu.

CHP'Lİ VEKİLLER HAKVERDİ VE KILIÇ GİTTİ
Yeni Şafak'ın haberine göre; Bu gelişmelerin ardından CHP heyeti, Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Demirtaş'ı ziyarete giden isimler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç bulunuyor.

Başkan Erdoğandan muhalefete çok sert Selahattin Demirtaş eleştirisi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE ÇOK SERT SELAHATTİN DEMİRTAŞ ELEŞTİRİSİ
Eski AİHM yargıcı olan CHP’li milletvekilinin Selahattin Demirtaş çelişkisi! ESKİ AİHM YARGICI OLAN CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNİN SELAHATTİN DEMİRTAŞ ÇELİŞKİSİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA