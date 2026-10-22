Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha! Toplam 36 kişi hakkında gözaltı kararı

Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni gözaltılar yaşandı. Bir önceki gün 31 kişi hakkında verilen gözaltı kararı kapsamında 26 şüpheli yakalanırken son operasyonla 5 kişi daha gözaltına alındı. Son bilgilere göre gözaltı kararı verilenlerin sayısı 36'ya, gözaltına alınanların sayısı ise 31'e yükseldi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Niyazi Kurt, canlı yayında aktardı.