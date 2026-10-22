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Karakovan balında sağım zamanı! Asırlık yöntemlerle gelen şifa
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Karakovan balında sağım zamanı! Asırlık yöntemlerle gelen şifa

Bitlis'in şifası ve aromasıyla ünü sınırları aşan karakovan balının asırlık geleneksel yöntemlerle sağımına başlandı. İşte Hizan yaylalarından süzülen o lezzet yolculuğu.

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