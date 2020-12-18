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Son dakika... CHP ilçe başkanı '17 yaşındaki kıza taciz' skandalının ardından istifa etti

’da, 17 yaşındaki S.G., Başkanı M.A.’nın (52) cep telefonundan attığı mesajlarla kendisini taciz ettiğini öne sürdü. İddiaların ardından CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A., görevinden istifa ettiğini duyurdu. Öte yandan duruma tepki gösteren AK Parti İl Başkanı , “17 yaşındaki çocuğa atıldığı iddia edilen taciz mesajları pedofili olarak ele alınmalıdır. Konuyla ilgili CHP’li yetkililerden acil bir eylem bekliyoruz” dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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Son dakika... CHP ilçe başkanı '17 yaşındaki kıza taciz' skandalının ardından istifa etti

Başkanı M.A., iddiaya göre, WhatsApp üzerinden S.G.'ye saat 23.00'te 'pişt' yazılı bir mesaj, ardından da üzgün ifadesi olan bir emoji gönderdi. Bunun üzerine S.G., M.A.'ya 'Neden böyle emojiler atıyorsun, bir şey de abi' yazdı. M.A. ise 'Bana abi deme' cevabını verdi. bu kez 'Neden abi demeyeyim ki?' diye sordu. M.A. da 'Senden hoşlanıyorum' karşılığını verdi.

Genç kız, M.A.'ya tepki gösterdi. M.A. ise S.G.'ye, 'Ben içimden gelen duygularla yazıyorum. Benim için kolay mı? Kendime kaç kere sordum' diye mesaj gönderdi. Genç kız, M.A.'nın kendisine attığı mesajları annesine gösterdi. Durumu CHP'li yetkililere bildirdiği belirtilen genç kızın ailesi, gerekenin yapılması için beklemeye başladı.

CHP İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ
'da, 17 yaşındaki S.G.'yi cep telefonundan attığı mesajlarla taciz ettiği öne sürülen CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A., görevinden istifa ettiğini duyurdu. M.A. sosyal medya hesaplarından paylaştığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemde üst üste saldırılarla karşı karşıyayım. İlçe başkanı seçilmeden önceki dönemlerle ilgili iki ayrı konuda haber ve iddialara muhatap olmak zorunda bırakıldım. Son iddialar da aynı çerçevededir. Hakkımdaki kişisel iddialarda bile CHP Osmangazi İlçe Başkanı kimliğimin ısrarla ön plana çıkarıldığını, aslında partimizin hedef alınmak istendiğini görmekteyim. Bu nedenle, atılan iftiralara ilişkin sonuna kadar sürdüreceğim hukuk mücadelem sırasında partimizin adının daha da yıpratılmasının önüne geçmek adına, seçimle geldiğim ilçe başkanlığı görevimden istifa ettim. Hukuk mücadelemden de asla vazgeçmeyeceğim. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum."

AK PARTİ İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
AK Parti Bursa İl Başkanı , taciz iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. CHP'li yetkilileri konuyla ilgili gerekeni yapmaları konusunda göreve çağıran Salman, olayın takipçisi olduklarını belirtti. Salman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemde CHP il ve ilçe teşkilatlarından gelen cinsel taciz iddiaları ve bu konuda CHP yönetiminin konuya ilgisizliğini büyük bir üzüntü ile takip etmekteyiz. Bursa'mızda yaşandığı iddia edilen büyük bir utanç ve üzüntüyle basından izlediğimiz iddialar ise ivedilikle açıklığa kavuşturulması gereken bir kamu sorununa dönüşmüştür. CHP Osmangazi İlçe Başkanı tarafından henüz 17 yaşında, yasalarımızca reşit olmadığı için 'çocuk' olarak sayılan bir kız çocuğuna atıldığı iddia edilen taciz mesajları cinsel taciz suçlamasından da öte pedofili olarak ele alınmalıdır. İvedilikle Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden bu konuyla ilgili acil bir eylem beklediğimizi, konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

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