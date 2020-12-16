16 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tecavüz skandallarını örtme çabası! CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan 'pes' dedirten açıklama: Dedikodudan ibaret

Tecavüz skandallarını örtme çabası! CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan 'pes' dedirten açıklama: Dedikodudan ibaret

tecavüzcü kendi içinden olunca sesini çıkartmayarak skandalları örtbas etmeyi seçti. CHP’nin il ve ilçe teşkilatlarındaki ve vakalarıyla ilgili açıklamada bulunan CHP , iddiaların dedikodu olduğunu söyledi. “Bu tür ithamlar çok somuta dayanmalı” diyen Altay, CHP’nin yıpratılmaya çalışıldığını öne sürdü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
ABONE OL
Tecavüz skandallarını örtme çabası! CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan 'pes' dedirten açıklama: Dedikodudan ibaret

TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarında yaşanan cinsel saldırılar gündeme geldi.

Bunun üzerine söz hakkı alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sizin elinizde bula bula, bu tür dedikodularla CHP'yi yıpratmak kaldıysa zaten yazık ama şunu söylemek isterim. Tabi konu hassas bir konu. Sayın Milletvekilimizin refleksini de anlayışla karşılamak istedim ama olmuyor. Bu tür ithamlar çok somuta dayanmalı ve gereği yapılmalı" dedi.

Altay'ın ardından kürsüye çıkan AK Parti İstanbul Milletvekili Ramazan Can, "Taciz iddiaları dedikodudan ibarettir denildi. Dedikodu değildir. Savcılık, emniyet olaya el koymuştur. Gereği yapılmıştır" diyerek CHP'li isme cevap verdi.

CHPde taciz suskunluğu! Tacizcileri kimler koruyor? A Haberde değerlendirdiler CHP'DE TACİZ SUSKUNLUĞU! TACİZCİLERİ KİMLER KORUYOR? A HABER'DE DEĞERLENDİRDİLER
CHPdeki taciz skandalında yeni iddia! CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş parti üyesi olan bir kişinin kızını ofisinde taciz etti CHP'DEKİ TACİZ SKANDALINDA YENİ İDDİA! CHP KONYA İL BAŞKANI BARIŞ BEKTAŞ PARTİ ÜYESİ OLAN BİR KİŞİNİN KIZINI OFİSİNDE TACİZ ETTİ

CHP taciz ve tecavüz suçlarına neden ortak oluyor? KADEM eski Başkanı Sare Aydın A Haberde CHPdeki skandalları değerlendirdi CHP TACİZ VE TECAVÜZ SUÇLARINA NEDEN ORTAK OLUYOR? KADEM ESKİ BAŞKANI SARE AYDIN A HABER'DE CHP'DEKİ SKANDALLARI DEĞERLENDİRDİ
Yine CHP yine taciz tecavüz! Sözleri kan dondurdu YİNE CHP YİNE TACİZ TECAVÜZ! SÖZLERİ KAN DONDURDU
Son dakika: Muharrem İnce CHPdeki taciz ve tecavüz skandalına sert çıktı: Gerçek ortaya çıkarılsın SON DAKİKA: MUHARREM İNCE CHP'DEKİ TACİZ VE TECAVÜZ SKANDALINA SERT ÇIKTI: GERÇEK ORTAYA ÇIKARILSIN
Parti içerisinde patlak veren taciz ve tecavüz skandallarına karşı CHP yönetimi sessiz kaldı PARTİ İÇERİSİNDE PATLAK VEREN TACİZ VE TECAVÜZ SKANDALLARINA KARŞI CHP YÖNETİMİ SESSİZ KALDI
CHPdeki tecavüz skandalını örtme çabası! Can Ataklıdan skandal sözler: Yollu diye düşünmüş olabilir CHP'DEKİ TECAVÜZ SKANDALINI ÖRTME ÇABASI! CAN ATAKLI'DAN SKANDAL SÖZLER: YOLLU DİYE DÜŞÜNMÜŞ OLABİLİR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA