TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarında yaşanan cinsel saldırılar gündeme geldi.

Bunun üzerine söz hakkı alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sizin elinizde bula bula, bu tür dedikodularla CHP'yi yıpratmak kaldıysa zaten yazık ama şunu söylemek isterim. Tabi konu hassas bir konu. Sayın Milletvekilimizin refleksini de anlayışla karşılamak istedim ama olmuyor. Bu tür ithamlar çok somuta dayanmalı ve gereği yapılmalı" dedi.

Altay'ın ardından kürsüye çıkan AK Parti İstanbul Milletvekili Ramazan Can, "Taciz iddiaları dedikodudan ibarettir denildi. Dedikodu değildir. Savcılık, emniyet olaya el koymuştur. Gereği yapılmıştır" diyerek CHP'li isme cevap verdi.