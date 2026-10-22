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Yangınların ardından doğa yeniden yeşeriyor! 8 bin 477 hektarlık alan kül olmuştu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yangınların ardından doğa yeniden yeşeriyor! 8 bin 477 hektarlık alan kül olmuştu

Çanakkale'de 2025 yılında meydana gelen ve 8 bin 477 hektarlık alanın zarar gördüğü büyük orman yangınının ardından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Günler süren müdahalelerle kontrol altına alınan yangının geride bıraktığı siyah örtü, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden yeşile dönmeye başladı. Yangından etkilenen alanlarda yürütülen çalışmalar kapsamında her yıl milyonlarca fidan toprakla buluşturuluyor.

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