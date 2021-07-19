19 Temmuz 2021, Pazartesi
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CHP'li Turgutlu belediye başkanı Çetin Akın'dan Tunç Soyer'e sert tepki: Herkes kendi çöplüğünü temizlesin, kimseye şov yaptırmam
CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz günlerdeki Manisa ziyaretinde, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinin atıklarının Gediz Nehrine karıştığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi. Akın, "Herkes kendi çöplüğünü temizlesin, kimseye memleketim üzerinden şov yaptırmam" dedi.