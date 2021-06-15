15 Haziran 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'li tecavüzcü başkan Ahmet Deniz Atabay'a beyzbol sopalı saldırı
Kendisine iş istemeye gelen S. T.'ye, belediye meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Aydın'ın Didim ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve şahsi avukatına kimliği belirsiz kişiler tarafından beyzbol sopalı saldırı gerçekleşti. Başkan Atabay ve avukatı saldırıda yaralanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.