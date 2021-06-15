CHP'li tecavüzcü başkan Ahmet Deniz Atabay'a beyzbol sopalı saldırı

Kendisine iş istemeye gelen S. T.'ye, belediye meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Aydın'ın Didim ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve şahsi avukatına kimliği belirsiz kişiler tarafından beyzbol sopalı saldırı gerçekleşti. Başkan Atabay ve avukatı saldırıda yaralanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.