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CHP'li Kepez Belediyesi'nde çamurlu su skandalı! Başkan Birol Arslan'dan "pes" dedirten savunma

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Giriş: 11.01.2024 09:10
Çanakkale'ye bağlı Kepez Belediyesi'nde çamurlu su skandalı patlak verdi. Skandal ardından Belediye Başkanı Birol Arslan musluklarından akan çamurlu suya isyan eden vatandaşlarla pişkin ifadelerle açıkça alay etti. Arslan'ın "Benden önce memba suyu mu içiyordunuz?" sözleri ilçeyi karıştırdı.
CHP’li belediyede çamurlu su skandalı
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