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CHP'li Jale Nur Süllü'nün 'mağdur' edebiyatı elinde patladı! Kripto FETÖ'cü deşifre oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.11.2021 16:26
CHP'nin FETÖ ile aynı safta omuz omuza yürüdüğü gerçeği her geçen gün farklı bir olayda karşımıza çıkıyor. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü’nün mağdur diye ziyaret ettiği eski askeri okul öğrencisi Ümit Can Özorman'ın kripto FETÖ'cü olduğu gün yüzüne çıktı.
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