CHP'li İmamoğlu'nun korumalarından önce hırpalama sonra tehdit! O engelli vatandaş yaşadıklarını anlattı

Sultangazi'de düzenlenen bir programda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanına gitmek isteyen engelli bir vatandaş iş istemek içi İmamoğlu'nun yanına gitmeye çalıştığı esnada korumaları tarafından müdahale edilerek hırpalanmış ve uzaklaştırılmıştı. İşte o engelli vatandaş Ercan Sümer İmamoğlu'nun korumaları tarafından yaşatılan anları gözyaşları içerisinde anlattı. İmamoğlu'nun korumalarının kendisine ‘Bir daha gelirsen seni daha kötü yaparız' dediğini aktaran vatandaş "Beni orada rencide ettiler. Bana vurdular. Benim niyetim sadece iş istemekti. Bir odanın içinde beklettiler beni" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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