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CHP'li İBB’nin sorumluluğundaki 978 at kayıp! Para karşılığı satıldı mı? Telef mi edildi?

AA
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Giriş: 01.05.2021 15:34
Güncelleme:01.05.2021 15:41
İBB tarafından satın alınan fayton atlarının kayıp olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay basın açıklaması yaptı. Atların para karşılığı satıldığı, bazılarının telef edildiği yönündeki iddiaların kamu vicdanı adına cevaplandırılması gerektiğini vurgulayan Altunay, “İBB’nin satın aldığı atların İBB Meclisi’nin de onayıyla 1.200 at satın alınmıştı. Bu atların 978 tanesi İBB sorumluluğunda farklı illere gönderildi. Ancak bu atların kimler tarafından, nereye, ne amaçla gönderildiği, atların akıbetinin ne olduğu belli değil. Sadece Dörtyol Belediyesi’ne gönderilen 100 at konuşuluyor. İBB’nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp. Biz bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız.” dedi.
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