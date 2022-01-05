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CHP'li İBB milletin kaynaklarını çöpe attı! Metro için açılan tüneli kapattılar

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Giriş: 05.01.2022 16:19
İstanbul, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu günden beri tel tel dökülüyor. İmamoğlu, seçim vaatlerinin hiçbirisini yerine getirmediği gibi varolan projeleri de engelleme ve durdurma yolunu seçiyor. CHP'li İBB yönetimi, AK Parti döneminde Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tünel ve şaftları kapatmaya devam ederken, kamyonlar bugün de metro hattı için açılan çukurları toprakla doldurdu.
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