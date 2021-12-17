17 Aralık 2021, Cuma
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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu su zammı tepkisi: 2,5 yılda yüzde 64 zam yaptı
İSKİ Genel Kurulu'ndan İstanbul'da suya yüzde 17,80 oranında zam kararı çıkmıştı. Hatta o oran önce yüzde 57,38'di. O fahiş zam teklifi AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri tarafından reddedildi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da su zammı ile ilgili konuştu ve CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi.