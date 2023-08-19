19 Ağustos 2023, Cumartesi
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CHP'li Gürbüz Çapan: İyi ki kazanamamışız
CHP'de yaşanan değişim kavgasına eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan da katıldı. Çapan, Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet eden Engin Altay, Muharrem Erkek ve Bülent Tezcan gibi isimlere çok sert sözlerle tepki gösterdi. Çapan, "İyi ki kazanamamışız bunlar bakan olsa ne olurdu Allah korusun" sözlerini sarf ederken, herkesin haddini bilmesi gerektiğini ifade etti.