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CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar aynı parkı iki kez açtı

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Giriş: 28.06.2021 15:44
CHP’li Zeydan Karalar, 84 gün önce açılışını sanatçılarla birlikte yaptığı “Portakal Çiçeği Parkı”nı 84 gün sonra yeniden açarak bir ilke imza attı. İkinci kez açılan parkın açılışı ile Sarıçam ilçesinde yapılacak kreşin temel atma törenlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da katıldı.
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