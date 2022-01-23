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CHP'den 'Sedef Kabaş'a özel kanun teklifi | Cumhurbaşkanına hakaretin suç sayılmaması için teklif hazırladı

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Giriş: 23.01.2022 15:46
CHP’nin kanalında başkan Erdoğan’a çirkin sözler sarf eden gazeteci Sedef Kabaş ile ilgili önce Radyo Televizyon Üst Kurulu, ardından da Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Önceki gece gözaltına alınan Kabaş, Cumhurbaşkanlığı makamına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek suçundan tutuklandı. Bunun üzerine CHP yönetimi Sedef Kabaş’a özel kanun teklifi için harekete geçti. Cumhuriyet Halk Partisi Türk Ceza Kanunu’nun "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçunu düzenleyen maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı. Detayları A Haber Editörü Özkan Özcan aktardı.
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