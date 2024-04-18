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CHP'deki para sayma soruşturması sürüyor! İfadeye çağrılan 11 kişi ifade vermeye geldi mi?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 18.04.2024 11:09
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada son durum ne? İfadeye çağrılan 11 kişi ifade vermeye geldi mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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