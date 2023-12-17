CHP’de Özgür Özel – Ekrem İmamoğlu savaşı! Özel’i takdim etmedi

CHP belediye başkan adaylarını İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere hafta içinde açıklamıştı. Tepki çeken transfer haberi geldi bugün CHP'den. Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti. Genel Başkan Özgür Özel ise yine Ekrem İmamoğlu'yla birlikte kamera karşısındaydı. Aralarındaki gizli savaş da, bugün bir kez daha gün yüzüne çıktı.

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