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CHP'de Lütfü Savaş çatlağı

CHP'de Lütfü Savaş çatlağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 09:57
Güncelleme:04.11.2024 09:58
CHP'de "DEM" çatlağı yaşandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Lütfü Savaş sosyal medya hesabı üzerinden, partisine sert sözlerle yüklenerek "CHP DEM'lenmekle meşgul" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Savaş'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildiğini duyurdu.
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