04 Kasım 2024, Pazartesi
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CHP'de Lütfü Savaş çatlağı
CHP'de "DEM" çatlağı yaşandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Lütfü Savaş sosyal medya hesabı üzerinden, partisine sert sözlerle yüklenerek "CHP DEM'lenmekle meşgul" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Savaş'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildiğini duyurdu.