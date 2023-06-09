09 Haziran 2023, Cuma
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CHP’de Kurultay takvimi belli oldu! Kongre tarihini PM belirleyecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında taktik savaşı sürüyor. Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığı bırakmamakta, Ekrem İmamoğlu ise değişimde ısrarcı. Peki kim hangi hamleleri yaptı, perde arkasında neler konuşuluyor? İşte ayrıntılar…