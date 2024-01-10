CHP'de kurultay hesapları! Mustafa Sarıgül: Kılıçdaroğlu'nu özledim

CHP'de kurultay hesapları şimdiden başladı. Ana muhalefet partisinde "1 Nisancılar" olarak adlandırılan parti içi muhalefet, İstanbul'un kaybedilmesi halinde düğmeye basacak ve olağanüstü kurultay çağrısı yapacak. Tam da bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün "Kılıçdaroğlu'nu özledim" paylaşımı dikkat çekti.

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