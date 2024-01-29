CHP'de İzmir kaosu! Her kafadan bir ses çıkıyor! Tunç Soyer'in üzerini çizdiler: İzmir'i daha ileriye götürmek istiyoruz

CHP'de yerel seçimler öncesi projelerin tartışılması gerekirken partide tartışılan konu hangi ilde kimin adamının aday olacağı konusu oldu. Özellikle İzmir konusunda büyük bir kriz yaşanırken Ekrem İmamoğlu burada adayı kendisi belirlemek istiyor. Özgür Özel ise bu baskıyı dizginlemeye çalışırken diğer tarafta DEM ve Kılıçdaroğlu'nun desteğini alan Tunç Soyer beklemede. Ancak CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır katıldığı canlı yayında "Tunç Bey önemli hizmetler yaptı ama İzmir'i daha ileriye götürmek istiyoruz. Anketlere bakıyoruz." ifadelerini kullandı. CHP'nin İzmir adayı için gözler bugün saat 18.00'de yapılacak toplantı sonrası belli olacak. İşte detaylar...