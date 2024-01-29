29 Ocak 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'de İzmir kaosu! Her kafadan bir ses çıkıyor! Tunç Soyer'in üzerini çizdiler: İzmir'i daha ileriye götürmek istiyoruz
CHP'de yerel seçimler öncesi projelerin tartışılması gerekirken partide tartışılan konu hangi ilde kimin adamının aday olacağı konusu oldu. Özellikle İzmir konusunda büyük bir kriz yaşanırken Ekrem İmamoğlu burada adayı kendisi belirlemek istiyor. Özgür Özel ise bu baskıyı dizginlemeye çalışırken diğer tarafta DEM ve Kılıçdaroğlu'nun desteğini alan Tunç Soyer beklemede. Ancak CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır katıldığı canlı yayında "Tunç Bey önemli hizmetler yaptı ama İzmir'i daha ileriye götürmek istiyoruz. Anketlere bakıyoruz." ifadelerini kullandı. CHP'nin İzmir adayı için gözler bugün saat 18.00'de yapılacak toplantı sonrası belli olacak. İşte detaylar...