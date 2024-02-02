CHP’de ihanet tartışması büyüdü

CHP'de kurultay sonrası başlayan ihanet tartışması büyüdü. Eski genel başkan yardımcısı Eren Erdem, daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında olup sonra değişimcilerin safına geçen Onursal Adıgüzel'i hedef aldı. ''Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız.ama, ihanet ve haysiyet cellatlarıyla değil" dedi.

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