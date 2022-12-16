16 Aralık 2022, Cuma
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CHP'de adaylık savaşları! Genel Merkez'in kapıyı kapattığı İmamoğlu: Kararlıyım ve cesurum
Mahkeme tarafından kendisine verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezası kararı sonrasında adaylık için kolları sıvayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisine takıldı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Meral Akşener'in de desteğiyle oluşturulan adaylık havası ortamını 'siyaset mühendisliği senaryoları' olarak nitelendirdi. Öztrak, "Cumhurbaşkanı adayımız, altılı masadaki partilerin genel başkanlarının ortak kararı ile belirlenecektir." dedi. "Kararlıyım ve cesurum" vurgusu yapan CHP'li İBB Başkanı ise, 2019'a atıfta bulunarak "O gün ne kadar gençsem, bugün de o kadar gencim. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak Genel Merkez'e resti çekti.