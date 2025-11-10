CHP yine karışık | Casusluk soruşturmasında yeni perde! Özgür Özel’den dost kıyağı!

Casusluk soruşturması derinleşiyor. Tutuklu iş adamı Hüseyin Gün'ün telefonu incelendi. Gün'ün Netanyahu'nun danışmanından Amerikalı ajanlara uzanan çok sayıda istihbarat üyesiyle iletişimde olduğu, Türkiye'ye dair stratejik planların ise Ekrem İmamoğlu ve ekibine servis edildiği ortaya çıktı. Soruşturmaların gölgesinde zor günler geçiren CHP'de bir kez daha eş-dost kıyağı da patlak verdi. Üstelik hedefteki isim bu kez Özgür Özel'di.

