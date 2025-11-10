10 Kasım 2025, Pazartesi

Haberler Gündem Videoları CHP yine karışık | Casusluk soruşturmasında yeni perde! Özgür Özel'den dost kıyağı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 09:24
Casusluk soruşturması derinleşiyor. Tutuklu iş adamı Hüseyin Gün'ün telefonu incelendi. Gün'ün Netanyahu'nun danışmanından Amerikalı ajanlara uzanan çok sayıda istihbarat üyesiyle iletişimde olduğu, Türkiye'ye dair stratejik planların ise Ekrem İmamoğlu ve ekibine servis edildiği ortaya çıktı. Soruşturmaların gölgesinde zor günler geçiren CHP'de bir kez daha eş-dost kıyağı da patlak verdi. Üstelik hedefteki isim bu kez Özgür Özel'di.
