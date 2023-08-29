29 Ağustos 2023, Salı
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CHP yine HDPKK ile el ele yerel seçimlere! Mehmet Yalçın Yılmaz’dan bomba iddia: Kayyum atanmaması için adaylarını CHP listelerinden seçime sokacaklar
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren HDPKK'dan yerel seçimler öncesi ittifakın sürdürülmesine yönelik açıklamalar geliyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, terörün siyasi ayağı HDP ve CHP’nin 2024’te yapılacak yerel seçimlerde ittifak kuracağına ilişkin iddiaları katıldığı televizyon programında değerlendirdi. Yılmaz, "CHP'nin de HDP ile olan ilişkisinde açılım arayışında olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Yılmaz sözlerinin devamında, "HDP, CHP'li bir belediye başkanına kayyum atanmayacağını düşünüyor. Bu nedenle HDP'li isimlerin CHP listelerinden aday çıkarılabilir" dedi.