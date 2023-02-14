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CHP yandaşlarının 'Tayvan' algısı: 'Türkiye'yi terk ettiler' manipülasyonu birinci ağızdan yalanlandı

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Giriş: 14.02.2023 00:43
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, Çin basınına dayandırdığı paylaşımında, Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin Türk ekiplerle sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Mengü aracılığıyla kısa sürede yayılan haberin gerçek dışı olduğunu bildirdi. Kardaş, Tayvanlı ekibe tercümanlık yapan vatandaşların videosunu paylaştı.
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