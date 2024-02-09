CHP yandaşı Fatih Portakal küplere bindi: "Kabak tadı verdi"

PKK Partisi DEM ile sıkı pazarlık içinde olan CHP’nin hala bazı ilçelerde aday açıklayamaması parti içinde büyük gerilime neden olurken PM’nin de haftaya ertelenmesi tepki seslerini daha da yükseltti. CHP’nin aday belirleme PM’sini haftaya ertelemesine tepki gösteren yandaş Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal “Ama artık derler ya kabak tadı verdi. CHP adaylarını açıklayamıyor. Artık koca bir parti aday açıklayamama yüzünden sıkmaya başladı” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN