23 Temmuz 2024, Salı
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CHP 'oda' krizi yeniden gündemde! Şükran Kütükçü’ye yeni oda tahsis edilmişti | Unvan yok ama tabela var
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 36 yıllık özel kalem müdürüyken, Özgür Özel'in tarafına geçen Şükran Kütükçü, karşılığı olmayan "protokol müdürü" unvanını odasının tabelasına yazdırdı. Kütükçü, daha önce Meclis İdari Amiri'ne ait odaya yerleşmiş ve polis zoruyla çıkarılmıştı.