CHP medyası şaşırtmadı! Terörle mücadeleden rahatsızlık duyup isyan ettiler: Askeri üsleri boşaltmamız lazım

Türkiye Irak'ın kuzeyinde yaptığı verdiği 12 şehidin yasını tutarken CHP'nin fonladığı kanallarda adeta terörle mücadeleden duyulan rahatsızlık gündeme getirildi. Halk TV'de yayınlanan programda İsrail ve Mossad aklanırken, Halk TV yayınına katılan emekli amiral Türker Ertürk de askeri üslerin boşaltılması gerektiğini vurguladı. Yayına bağlanan ismail Hakkı Pekin ise yayına bağlanarak "Burayı terk edemezsiniz burası bizim hududumuz. Hududu korumak zorundayız. Bunu böyle söylüyorsunuz ama o zaman evinizde rahat oturamazsınız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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